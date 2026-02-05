PİLVAK, pilot eğitim ve sosyal gelişim merkezi açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı (PİLVAK), havacılık sektörünün uzun süredir dile getirilen önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Sürekli Eğitim ve Sosyal Gelişim Merkezini hizmete açtı.

Pilotların mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kurumsal etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçlayan merkez, düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı.

Törene çok sayıda pilotun yanı sıra sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı Başkanı Kaptan Pilot Tolga Hakan Çakıter, merkezin yalnızca bir eğitim alanı olarak düşünülmediğini, aynı zamanda havacılığın geleceğine yön verecek fikirlerin ve kararların üretileceği bir buluşma noktası olarak tasarlandığını ifade etti.

Çakıter, PİLVAK’ın bu projeyle sektördeki kurumsal iş birliğini daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediğini vurguladı.

“Kapımız herkese açık”

Merkezin kapılarının sadece pilotlara değil, havacılıkla doğrudan veya dolaylı olarak temas eden tüm paydaşlara açık olacağını belirten Çakıter, “Doktorlarımızdan gazetecilerimize, kamu kurumlarından sigorta şirketlerine kadar sektörle ilişkili tüm kurum ve kişileri burada bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Ortak akıl ve ortak gelecek anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle TALPA ile birlikte düzenleyeceğimiz organizasyonlarla bu merkezin, havacılık adına stratejik kararların şekillendiği bir merkez olmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Önemli olan kurumumuzun kalıcı olması”

Konuşmasında merkezin hayata geçirilme sürecine de değinen Çakıter, PİLVAK’ın yıllar içinde oluşan kurumsal birikimine dikkat çekti.

Vakıf yöneticilerinin geçici olduğunu, ancak kurumların kalıcı olduğunu vurgulayan Çakıter, “Önemli olan camiamızın birliği ve bu kurumların sürdürülebilirliğidir. Önceki dönem başkanlarımızdan bağışçılarımıza, projede emeği olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Karşılıklı güven ve inançla bugün hepimize ait bir eğitim ve sosyal tesis kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Yeni buluşma noktası iki katlı olarak planlanan PİLVAK Sürekli Eğitim ve Sosyal Gelişim Merkezinde iki adet derslik ile çeşitli sosyal kullanım alanları bulunuyor.

Merkezin, önümüzdeki dönemde mesleki eğitim programlarının yanı sıra seminerler, çalıştaylar, sosyal etkinlikler ve havacılık sektörüne yön veren toplantılara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

PİLVAK’ın yeni merkezi, pilotların mesleki gelişimlerini desteklemenin ötesinde, havacılık camiası içinde iletişimi güçlendiren, ortak projelerin ve fikirlerin filizleneceği önemli bir platform olma özelliği taşıyabilir.