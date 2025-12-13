Plaza Premium Group, Türkiye’de büyümede kararlı

Hüseyin ASLIYÜCE

2026 yılı için özel bir otelde dün etkinlik düzenleyen PPG’nin davetine Havalimanı İşletmecileri, Havayolu, Havacılık sektör temsilcileri, iş ortakları ile sektör gazetecileri katıldı.

Etkinlikte, Plaza Premium Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bora İşbulan, PPG’nin Türkiye’deki stratejik büyüme ve gelişim planlarını paylaştı. İşbulan, konuşmasında şunları söyledi:

“PPG olarak Türkiye’deki 5. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yönetimi olmak üzere tüm havayollarına, iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunarım. Türkiye’de seyahat trafiğinde istikrarlı bir büyüme yaşanıyor ve bulunduğu özel konum gereği uçuş ağının her geçen gün güçlendiğine tanık oluyoruz. PPG

olarak son beş yılda Türkiye’de önemli bir genişleme kaydettik. Türkiye genelinde büyüme ve yeni fırsatları hayata geçirme konusunda oldukça istekliyiz”.

Sabiha Gökçen’de yüzde 36 artış gerçekleşti

Konuşmasına devam eden İşbulan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki (SAW) lounge’larında bu yıl %36 oranında yolcu artış gerçekleştiğini, artan talep doğrultusunda 2026 yılında dış hatlardaki lounge sayısının 3’e çıkarılacağını, iç hatlarda ise tamamen yeni bir alanda ve yeni bir tasarımla hizmet sunacak bir lounge’ın çok yakında misafirlerle buluşacağını açıkladı.

Ayrıca PPG’nin üst segment lounge konsepti olan Plaza Premium First’ün de 2026’ da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hizmete alınması için çalışmaların başladığını ifade etti.

Hong Kong’dan mesaj

Etkinliğe Hong Kong’dan video mesajla katılan Plaza Premium Group CEO’su Song Hoi See ise, PPG ailesinin başarısında pay sahibi olan tüm iş ortaklarına ve katılımcılara teşekkür ederek, küresel iş birliği ve dayanışmanın altını çizdi.

Yasemin Akçay’dan ekip ruhu vurgusu

Gecede Plaza Premium Türkiye ve Macaristan Müdürü Emel Yasemin Akçay da kısa bir konuşma yaptı. Akçay, ekip çalışmasının ve kurum içi uyumun PPG’nin en büyük gücü olduğunu vurguladı. Akçay, yöneticilerle ekiplerin aynı bakış açısı ve enerjiyle çalışmasının her zaman kolay olmadığını belirterek, PPG’de bu uyumun yakalanmış olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi ve tüm katılımcılara “ışıltılı bir yıl” diledi.

“Smart Traveller”ın geniş kitleye ulaşması amaçlanıyor

PPG’nin küresel seyahat üyelik ve ödül programı Smart Traveller, Türkiye’deki ağını genişletirken aynı zamanda Türkçe dil desteğiyle de güçlendirilecek. Böylece programın daha geniş bir kullanıcı kitlesine

ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda, Smart Traveller’ın yerel pazarda daha kapsamlı bir “harca-kazan” seyahat platformuna dönüştürülmesi amaçlanıyor.

150 ülkede 600 üzerinde Havalimanı’nda

Plaza Premium Group (PPG), seyahati daha iyi hale getirme misyonu doğrultusunda, 1998 yılında dünyanın ilk bağımsız havalimanı lounge konseptini tanıttı. Dünyanın en büyük havalimanı lounge ağını işleten ve toplam 14 alt markası ile, 150 ülkede 600'ün üzerinde uluslararası ve yerel havalimanında, yılda 30 milyon yolcuya 360 derece hizmet veriyor.

PPG Türkiye hakkında

Plaza Premium Group, Türkiye pazarına 2021 yılı itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile giriş yaptı ve halen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 lounge, hızlı geçiş, karşılama-uğurlama hizmetlerinin işletmesini üstleniyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcularına en üst düzeyde yolcu deneyimi sunmayı ve yolcuların ekonomik uçmayı tercih etseler dahi, havalimanında bussines yolcu deneyimini sunmayı amaçlıyor.