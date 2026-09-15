Plaza Premium Lounge, Anadolu lezzetlerini yolcularla buluşturuyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın farklı noktalarındaki Plaza Premium Lounge şeflerinin kendi kültürlerinden ilhamla hazırladıkları imza yemekleri bir araya getiren serinin İstanbul ayağında, Anadolu mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Alinazik, Şef Ahmet Ersoy’un dokunuşuyla Plaza Premium Lounge İstanbul’da misafirlere sunuluyor.

İlk sezonun ardından beş yeni uluslararası destinasyonla kapsamı genişleyen Chef Series, bu yıl “Flavours in Transit-From Our Roots to Your Plate” (Yolculukta Lezzetler – Köklerimizden Sofranıza) temasıyla gerçekleştiriliyor.

Gastronomiyi seyahat deneyiminin bir parçası haline getiren seri, misafirlere uçuş öncesinde bulundukları destinasyonun yerel tatlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Anadolu mutfağından dünyaya

Chef Series’in İstanbul durağında, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden Alinazik; közlenmiş patlıcan ve sarımsaklı yoğurt yatağına eklenen, baharatla harmanlanmış et ve sıcak tereyağı dokunuşuyla servis ediliyor.

Plaza Premium Lounge misafirlerine özel olarak hazırlanan bu yorum, Anadolu mutfağının köklü lezzetlerini uluslararası yolcularla buluşturarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki yeme-içme deneyimini zenginleştiriyor.

Bu yemeğin kendisi için de özel bir yere sahip olduğunu belirten Plaza Premium Lounge İstanbul Executive Şefi Ahmet Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Alinazik, benim için geleneksel bir yemeğin ötesinde çocukluk anılarımı, aile sofralarımızı ve Anadolu’nun kuşaktan kuşağa aktarılan yemek kültürünü temsil ediyor. Misafirlerimizin, bu yemeği tattıklarında ardındaki kültürü ve hikâyeyi de deneyimlemelerini; yolculukları sırasında Türk mutfağının sıcaklığını ve misafirperverliğini hissetmelerini arzu ediyorum."

Chef Series’in ikinci sezonunda, Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Birleşik Krallık, Tayvan ve Suudi Arabistan’daki seçili Plaza Premium Lounge’larda şeflerin yerel mutfak kültüründen izler taşıyan imza yemekleri misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Alinazik, 31 Ekim 2026 tarihine kadar her gün 17:00–19:00 saatleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki Plaza Premium Lounge’larda sunulacak.