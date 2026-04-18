Pratt & Whitney’in yeni nesil motoruna Avrupa onayı

Havacılık teknolojileri devi RTX bünyesinde faaliyet gösteren Pratt & Whitney, sürdürülebilir ve yüksek performanslı uçuş hedefleri doğrultusunda dev bir adım daha attı. Airbus A320neo uçak ailesine güç vermek üzere tasarlanan GTF Advantage motoru, zorlu test süreçlerinin ardından EASA onayını almayı başardı. Bu gelişme, motorun Avrupa merkezli havayolu şirketleri tarafından operasyonel olarak kullanılabilmesinin önündeki yasal engelleri tamamen kaldırırken, Airbus’ın en popüler uçak serisi için de daha güçlü bir seçenek sundu.

Verimlilik ve performansta yeni standartlar

GTF Advantage motoru, halihazırda yüksek verimlilik sunan mevcut Dişli Turbofan (GTF) mimarisini bir üst seviyeye taşıyor. Önceki nesillere kıyasla yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını %1 oranında daha da aşağı çeken bu yeni teknoloji, havayolu işletmeleri için operasyonel maliyetleri ciddi ölçüde düşürmeyi vaat ediyor. Özellikle sıcak hava koşullarında ve yüksek irtifada yer alan havalimanlarında sergilediği üstün kalkış performansı, Advantage modelini rakiplerinden ayıran en önemli teknik detaylar arasında yer alıyor. Deniz seviyesinde 34.000 pounda kadar itki gücü üretebilen motor, uçakların daha fazla yükle daha uzun mesafelere uçmasına imkan tanıyor.

Sürdürülebilir havacılık yolunda kritik hamle

EASA sertifikasyonu sadece teknik bir onay değil, aynı zamanda küresel havacılık sektörünün '2050 Net Sıfır Karbon' hedefi için de stratejik bir önem taşıyor. GTF Advantage, %100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalışabilecek şekilde optimize edilmiş olmasıyla çevre dostu uçuş vizyonunu destekliyor. Pratt & Whitney yetkilileri, bu onay ile birlikte motorun Avrupa’daki ilk teslimatları için hazırlıkların hızlandığını belirtiyor. Airbus A320neo operatörleri, yeni nesil bu motor sayesinde hem çevresel ayak izlerini küçültecek hem de filolarındaki uçakların menzil kabiliyetini artırarak daha esnek bir rota planlaması yapabilecekler.