Rusya’da yolcu uçağı pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre bu sabah saatlerinde Rusya'nın güneybatı Sibirya bölgesindeki Novosibirsk şehrinde, Tolmachevo Havaalanı’ndan kalkan Siberia Airlines’e ait Boeing 737-800 tipi, S7-5241 sefer sayılı uçak 173 yolcusunu alarak Yakutistan’da bulunan Mirny Havaalanı’na havalandı.

Uçak inişini yaptıktan sonra pistten çıktı. Yaşanan kazanın ardından yolcular uçuş ekibi tarafından acil olarak tahliye edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl oldu?

Doğu Sibirya Ulaştırma Başsavcılığı’nın açıklamasına göre uçak, inişin tamamlanmasının ardından pistin sınırlarının dışına çıktı.

Uçakta 173 yolcu ve altı kabin mürettebatı bulunuyordu. Yetkililer, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını doğruladı. Olayın kesin nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Soruşturma makamları, olayın nedenini ve meydana geliş koşullarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca S7 Airlines yaptığı açıklamada, kaptan pilotun uçağın tam olarak durmasının sonra belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Uçağın pistten çıkışın ardından havalimanı işletmecisi, Mirny Havalimanı’nı iniş ve kalkışlara kapattı.