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Ryanair CEO'su O'Leary uyardı: Uçak biletlerine zam gelecek, iflaslar yolda

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, yüksek petrol ve jet yakıtı maliyetleri nedeniyle Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yaz yüzde 10-20 artabileceğini söyledi. O'Leary, yakıt maliyetlerindeki yükselişin bazı hava yolu şirketlerini bu kış iflasa sürükleyebileceği uyarısında bulunurken, yolculara biletlerini şimdiden almalarını önerdi.

Haber Merkezi
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Ryanair CEO'su O'Leary uyardı: Uçak biletlerine zam gelecek, iflaslar yolda
Takip Et

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yaz yüzde 10 ila 20 arasında artabileceğini öngördü.

O'Leary, yüksek petrol fiyatlarının hava yolu şirketleri üzerindeki maliyet baskısını artırdığını belirtti.

Rafineri kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle jet yakıtının ham petrolden yüzde 40 daha pahalı kalabileceğini ifade etti.

Cnbc-e'nin aktardığına göre O'Leary, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu kış bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceği uyarısında bulundu.

Tatil planı yapanlara da biletlerini şimdiden almalarını öneren O'Leary, gelecek yaz fiyatların "dramatik şekilde" yükselebileceğini belirtti.

Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda petrol ve petrol ürünleri ticaretinin büyük ölçüde aksaması, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekerken, yüksek yakıt maliyetleri uçak bileti fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor.

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