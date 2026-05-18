Ryanair’dan jet yakıtı açıklaması: Yaz sonrası için güven arttı

Ryanair Mali İşler Müdürü Neil Sorahan, jet yakıtı arzına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirket yönetimi, tedarikçilerin artan talebi karşılamak için üretim ve sevkiyat tarafında adım atmasıyla birlikte yaz sezonu sonrasında da ciddi bir jet yakıtı sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvenin arttığını belirtti.

Hürmüz Boğazı açıklaması dikkat çekti

Sorahan açıklamasında, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin önemini koruduğunu ifade ederek sürecin ne kadar devam edeceğinin bilinmediğini söyledi.

Yaz sezonu sonrasında dahi yakıt arzında büyük bir sorun yaşanmayacağına yönelik beklentilerinin güçlendiğini kaydeden Sorahan, ayrıca rafinerilerin üretim dengesinde değişikliğe gittiğine dikkat çekti.

Daha önce benzin ve jet yakıtı üretim oranının yaklaşık üçte bir seviyesinde olduğunu belirten Sorahan, artık bu oranın bire bir seviyesine yaklaştığını ifade etti.

Yüksek petrol fiyatları kârlılığı baskılıyor

Ryanair, ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaz sezonunda bilet fiyatlarını artırmanın zorlaşabileceğini açıkladı.

Şirket yönetimi ayrıca petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda, Mart 2027’de sona erecek mali yılda kârlılığın bir miktar baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.