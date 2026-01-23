Sabiha Gökçen, “Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında stratejik bir başarıya imza attı”

Hüseyin ASLIYÜCE

1929’dan bu yana küresel seyahat endüstrisine veri ve analiz sağlayan dünyanın lider havacılık platformu OAG, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 yılı performansını “Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında stratejik bir başarıya imza attı” şeklinde yorumladı.

25. yaşını kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya hizmet vererek dünyanın en önemli uluslararası bağlantı noktalarından biri olduğunu kanıtladı.

Havacılık sektörünün dijital pusulası ve küresel havacılık stratejilerinin belirlenmesinde en güvenilir otoritelerden biri olarak kabul edilen İngiltere merkezli köklü kurum OAG, 15 Ocak 2026 tarihinde Küresel Havayolu Planlama Verileri (Global Airline Schedules Data) kullanılarak hazırlanan '2025 Yılının Dünyadaki En Yoğun Havalimanları' raporunu yayımlandı.

2025 yılının tamamına ait (Ocak-Aralık) planlama verilerini temel alan, yıllık bazda (YoY) ve pandemi öncesi dönemle karşılaştırmalı (2024 ve 2019 verileri dahil) analizler sunan raporda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2025 yılı performansına dair “Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında stratejik bir başarıya imza attı.” ifadeleri kullanıldı.

Kapasite artışında birinci: %15 büyüme

Havalimanlarını, arz edilen koltuk kapasitesi bazında derecelendiren OAG’ın “Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı” değerlendirmesinde Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW), 2025 yılında kapasitesini bir önceki yıla göre %15 artırarak 28,6 milyon tek yönlü (semi-route) koltuk kapasitesine ulaştı ve ilk 10 havalimanı arasında yıllık bazda en yüksek artışı kaydeden merkez oldu.

Raporda Avrupa’nın önemli merkezlerinden Frankfurt (FRA) ve Münih (MUC) havalimanlarının, pandemi öncesi (2019) seviyelerinin hâlâ gerisinde kaldığı belirtildi.

Her iki havalimanı da 2024 yılına kıyasla sırasıyla %3 ve %5 oranında toparlanma eğilimi sergilese de yıllık bazda %15 artış kaydeden Sabiha Gökçen Havalimanı, 10. sıraya gerileyen Münih’in önüne geçti.

“Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı” listesine giriş yapan tek yeni havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen olurken 2024 yılında 11. sırada yer aldığı çalışmada iki basamak birden yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti.

Uzun vadeli büyüme performansında da liderliğini koruyan Sabiha Gökçen Havalimanı, kapasitesini 2019 verilerinin %37 üzerine çıkararak pandemi öncesine göre en hızlı büyüme kaydeden havalimanı oldu.

2025 yılı Dünyanın En Yoğun Havalimanları sıralamasını değerlendiren OAG Baş Analisti John Grant, küresel havacılığın yeni bir büyüme evresine geçtiğine işaret ederken İstanbul’un küresel bir merkez (hub) olarak yükselişinin de altını çizdi.

Sabiha Gökçen özelinde ek değerlendirmesinde John Grant; '48,4 milyon yolcu rakamının, yıl boyunca %84 oranında bir doluluk faktörüne işaret ettiğini; bu verinin pazar beklentileriyle uyumlu ve tutarlı bir gösterge olduğunu' belirtti.

Kerem Maybek: “ISG’nin başarısı dönüşüm vizyonunun somut karşılığı”

Bu başarıyı yalnızca bir hacim artışı değil; teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandıran ISG’deki bütünsel dönüşüm vizyonunun somut bir karşılığı olarak yorumlayan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, 2026 yılında da yüksek ivmeyle büyüyen trafiği, sürdürülebilirlik prensipleri ve teknoloji odaklı yatırımlarla destekleyerek dünya standartlarında misafir deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Maybek, “Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü olan İstanbul’u 23 havayolu ile 55 ülkeye ve 39’u iç hat, 115’i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz. Havalimanımız, sadece bir varış noktası değil; küresel havacılığın yeni 'hub' standartlarını belirleyen devasa bir ekosisteme dönüşmüştür.” değerlendirmelerinde bulundu.

Maybek, sözlerini şöyle tamamladı; “Kara, deniz ve raylı sistemler aracılığıyla İstanbul ve çevresiyle daha güçlü, daha hızlı ve daha entegre bağa sahip olan “Şehrin – Şehirlerin Havalimanı” Sabiha Gökçen’de yolcularımıza yalnızca bir geçiş noktası değil; konforlu, akıcı, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”