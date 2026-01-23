Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

Havalimanı işletmesinden paylaşılan bilgilere göre, Birleşik Krallık merkezli havacılık veri ve analiz şirketi OAG, “2025 Dünyanın En Yoğun Havalimanları” raporunu yayımladı. Raporda, yolcu trafiği ve koltuk kapasitesi verileri esas alındı.

28,6 milyon tek yönlü koltuk kapasitesine ulaştı

2024 yılı boyunca 48,4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, arz edilen koltuk kapasitesi baz alınarak yapılan değerlendirmede dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Havalimanı, bir önceki yıla göre kapasitesini yüzde 15 artırarak 28,6 milyon tek yönlü koltuk kapasitesine ulaştı. Bu performansla Sabiha Gökçen, Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasına giren tek yeni merkez olurken, 2024’te 11. sırada yer aldığı listede iki basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti.

Yıllık periyotta kaydettiği yüzde 15'lik ivme ile ilk 10 içerisindeki merkezler arasında en yüksek büyüme oranına imza atan havalimanı, böylece 10. sıraya gerileyen Münih Havalimanı'nı da liste dışına itmiş oldu.

2019 yılı verilerinin tam yüzde 37 üzerine çıktı

Yayımlanan raporun detaylarında, Avrupa'nın önde gelen havacılık merkezlerinden Frankfurt ve Münih havalimanlarının henüz pandemi öncesi operasyonel seviyelerini yakalayamadığı belirtilirken, Sabiha Gökçen'in kapasitesini 2019 yılı verilerinin tam yüzde 37 üzerine çıkardığına dikkat çekildi. Bu veriler ışığında Sabiha Gökçen, salgın öncesi döneme göre Avrupa'da en hızlı gelişim gösteren havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, elde edilen bu önemli başarının sadece sayısal bir hacim genişlemesi değil, teknolojiyi stratejik bir güç olarak kullanan bütünsel dönüşüm stratejilerinin somut bir sonucu olduğunu ifade etti.

Maybek, içinde bulunduğumuz yılda da yüksek ivmeli trafik büyümesini, sürdürülebilirlik ilkeleri ve teknoloji odaklı yeni yatırımlarla tahkim ederek, misafirlere dünya standartlarında bir deneyim yaşatmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Küresel havacılığın yeni bağlantı merkezi

Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik avantajıyla global havacılık sektöründe kritik bir üs haline geldiğini belirten Kerem Maybek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü İstanbul'u 23 hava yolu ile 55 ülkeye ve 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz."

Havalimanının sadece bir ulaşım noktası olmaktan çıkıp küresel havacılık ekosisteminde yeni standartlar belirleyen bir yapıya büründüğünü söyleyen Maybek, kara, deniz ve demiryolu ağlarıyla entegre olan bu yapıda yolculara konforlu, akıcı ve dijital bir seyahat tecrübesi sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

OAG Baş Analisti John Grant ise İstanbul'un yükselen bir merkez olduğunu onaylayarak, 48,4 milyon yolcu rakamının yüzde 84'lük bir doluluk oranına denk geldiğini ve bu durumun pazar beklentileriyle tam bir uyum içerisinde olduğunu bildirdi.