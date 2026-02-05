Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’da 2025 yılının lideri oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

ACI Europe’un güncel raporuna göre 2025 yılı havacılık sektörü için toparlanmanın ötesinde bir büyüme yılı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı sergilediği performansla Londra, Paris ve Frankfurt gibi geleneksel merkezleri geride bıraktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 yılında 48,4 milyon yolcu ve yğzde 16,7’lik büyüme oranı yakalayarak dünya genelindeki diğer büyük ölçekli havalimanlarının ortalama büyüme hızının oldukça üzerinde gerçekleşerek Türkiye’nin havacılıktaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Stratejik yatırımlar ve verimlilik başarıyı getirdi

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, bu başarının HEAŞ, terminal işletmecisi ISG ve havalimanı paydaşlarının eşgüdümlü çalışmaları neticesinde elde edildiği belirtilirken, dijitalleşme odaklı yolcu deneyimi süreçleri ve devreye alınan ikinci pistin operasyonel verimliliği en önemli etkenler olarak ön plana çıktı.

Düşük maliyetli taşıyıcıların (LCC) merkezi olma konumunu güçlendiren havalimanı hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlardaki yeni rotalarıyla yolcu trafiğini başarıyla organize etti.

"Sadece bir havalimanı değil, bir başarı hikayesi"

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yüzde 16,7’lik büyümesini "olağanüstü bir sıçrama" olarak değerlendirirken, yayımlanan rapora göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sadece yolcu sayısında değil, aynı zamanda uçuş ağının genişlemesi ve operasyonel hız konusunda da global bir standart belirlediğini göstermiş oldu.

2025 yılı major havalimanları büyüme sıralaması

1. İstanbul Sabiha Gökçen (SAW): %16,7

2. Barcelona (BCN): %4,4

3. Münih (MUC): %4,4

4. Roma (FCO): %4,3