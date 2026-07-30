Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasına girdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından bugün yayımlanan ACI Europe 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporuna göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 büyümeyle “Major Airports” kategorisinde Avrupa’da en yüksek büyüme oranını kaydeden havalimanı olarak zirvede yer aldı.

Sabiha Gökçen Major Airports kategorisinde ilk sırada

Avrupa havalimanları genelinde “Major Airports” kategorisinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2026 yılının ilk yarısında yüzde 6,4 büyüme oranıyla birinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı, yüzde 4,4 ile Barselona BCN, yüzde 4,2 ile Madrid MAD, yüzde 1,6 ile İstanbul IST ve yüzde 0,3 ile Roma FCO havalimanları takip etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılının ilk yarısında da istikrarlı yükselişini sürdürürken, özellikle 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan dev havalimanları kategorisinde en hızlı büyüyen limanlardan biri oldu

Avrupa Havalimanlarında yolcu trafiği yüzde 2,6 arttı

Yayımlanan rapora göre Avrupa havalimanları genelindeki yolcu trafiği, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,3 olarak gerçekleşen büyüme oranı, ikinci çeyrekte yüzde 1,3 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği yüzde 3, uluslararası yolcu trafiği ise yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye’deki artış yüzde 2,8 oldu

Türkiye’deki havalimanlarında yolcu trafiği, yılın ilk altı ayında yüzde 2,8 arttı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın yüzde 6,4’lük büyüme oranı, hem Avrupa havalimanları genelindeki hem de Türkiye’deki havalimanlarının ortalama artış oranlarının üzerinde gerçekleşti.