Sabiha Gökçen Havalimanı, ocakta 4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2026 yılı ocak ayı uçuş ve yolcu sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, söz konusu ayda iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda ise 14 bin 209 yolcu olmak üzere toplam 4 milyon 189 bin 975 yolcuya hizmet verildi.

2025 yılının ocak ayına kıyasla, Sabiha Gökçen’de toplam yolcu trafiğinde yüzde 14 artış kaydedildi. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 9 bin 479, dış hatlarda 14 bin 209 olmak üzere toplam 23 bin 688 uçak iniş kalkış yaptı.