Sabiha Gökçen Havalimanı, yaz sezonunda 14 milyon yolcuya hizmet verdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’un dünyaya açılan önemli kapılarından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 8 ayında güçlü operasyonel performansıyla öne çıktı.

Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından açıklanan verilere göre havalimanında yılın ilk 8 ayında toplam 191 bin 749 uçuş gerçekleşirken, 33 milyon 489 bin 288 yolcuya hizmet verildi.

Yaz sezonunda 14 milyondan fazla yolcu seyahat etti

Turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğun yolcu trafiği yaşandı.

Kesintisiz saha operasyonları ve güçlü altyapı yönetimiyle bu dönemde 79 bin 218 uçuş gerçekleştirilirken, toplam 14 milyon 172 bin 262 yolcuya hizmet verildi.