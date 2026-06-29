Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 165 bin 473 yolcu ile tüm zamanların rekoru kırıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesiyle başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tarihi bir yoğunluğu beraberinde getirdi.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olan havalimanı, 28 Haziran Pazar günü 889 uçuş ve 165 bin 473 yolcu ile tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştı.

HEAŞ ve ISG koordinasyonuyla kesintisiz operasyon

Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiği, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG’nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildi.

Yaz sezonunun güçlü seyahat talebi, İstanbul’un turizmdeki yüksek çekim gücü ve artan yolcu hareketliliğiyle birleşerek havalimanı tarihinde yeni bir rekorun kapısını açtı.

Yaz sezonuna tarihi başlangıç

Okul tatilinin başlamasıyla birlikte iç ve dış hatlarda artan seyahat talebi, özellikle hafta sonu boyunca havalimanı operasyonlarına güçlü şekilde yansıdı.

Tatil planları, şehirler arası hareketlilik, yurt dışı seyahatleri ve İstanbul’un küresel ölçekte artan turizm potansiyeli, Sabiha Gökçen’de yoğun ancak planlı bir operasyon sürecini beraberinde getirdi.