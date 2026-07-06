Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Yaz sezonun girilmesi ve eğitim öğretim yılınında sona ermesinin ardından İSG, 5 Temmuz 2026 tarihinde 165 bin 814 yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı.

Tatille birlikte artan talebin etkisiyle yolcu rekoru, bir hafta sonra ikinci kez kırıldı. Daha önceki rekor geçtiğimiz hafta 28 Haziran’da 165 bin 473 yolcuya hizmet verilmişti.

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre dün, 165 bin 814 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Bu kapsamda havalimanında 887'si sivil ticari uçuş olmak üzere toplamda 907 uçuş gerçekleşirken, geliş ve gidiş olmak üzere toplam uluslararası 499 uçuş yapıldı. Yine 46 bin 842 uluslararası gelen yolcu da havalimanını kullandı.

Paylaşımda, "Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri tercih eden değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Birlikte daha nice rekorlar kırmak dileğiyle" notu da yer aldı.