Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş ve yolcu rekoru kırıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yaz döneminin başından itibaren artarak devam eden yoğun talebin, havalimanında yeni tarihi zirveler getirdiği belirtildi.

Yaz sezonunu rekorlarla geçiren Sabiha Gökçen Havalimanı, sunduğu kesintisiz hizmet kalitesi ve yüksek operasyonel başarısıyla yolcu ve uçuş trafiğindeki büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor.

Havalimanı kusursuz koordinasyon yönetildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan bu rekor yoğunluk; Meydan Otoritesi HEAŞ ile Terminal İşletmecisi İSG’nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışması ile kusursuz ve sorunsuz bir şekilde yapıldı.

Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli havacılık merkezlerinin başında gelen Sabiha Gökçen Havalimanı, yüksek operasyonel standartlarıyla Türkiye havacılığının büyümesine öncülük etmeye devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yaz sezonunun getirdiği yüksek yolcu hareketliliğine karşın; hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalışarak operasyonun tam bir mükemmellikle yönetilmesini sağladı.