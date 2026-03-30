Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Havalimanına inecek olan 50 uçağın da İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi HEAŞ’tan edilinen bilgiye göre bu sabah saatlerinden itibaren iniş ve kalkışlar normale döndü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle başka meydanlara yönlendirilen Pegasus ve Ajet Havayolları’na ait uçaklar Sabiha Gökçen'e geri dönmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurtiçi ve yurtdışı uçuşlar yeniden yapılmaya başladı.