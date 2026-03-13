Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avrupa’da trafik rekoru

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havacılık ağındaki yükselişini sürdürürken 2025 yılında tarihinin en yoğun trafik gününe ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, EUROCONTROL tarafından yayımlanan “Data Snapshot” raporuna ilişkin yaptığı açıklama da havalimanının Avrupa’nın en yoğun 40 havalimanı arasında yer aldığını ve büyümesini sürdüren nadir merkezlerden biri olduğunu bildirdi.

Yayınlanan raporda, Avrupa’daki birçok büyük havalimanının kapasite kısıtları ve düzenleyici sınırlamalar nedeniyle geçmişteki trafik zirvelerini aşmakta zorlandığına dikkat çekilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın büyüme odaklı stratejisi sayesinde yeni rekorlara ulaşmaya devam edeceği duyuruldu.

Kacır, elde edilen başarının arkasında güçlü altyapı yatırımları ve stratejik planlamanın bulunduğunu ifade ederek özellikle ikinci pistin devreye alınmasının operasyonel kapasite üzerinde önemli bir etki yarattığını söyledi.

İkinci pistin hizmete girmesiyle birlikte havalimanının saatlik uçuş kapasitesinin artırıldığı ve operasyonel verimliliğin üst seviyeye taşındığı belirtiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın artık yalnızca bir turizm destinasyonu değil, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında önemli bir hava ulaşım merkezi konumuna ulaştığı ifade ediliyor.

Slot esnekliği ve dijitalleşme odaklı yatırımların da yoğun günlerde operasyonların daha etkin yönetilmesine katkı sağladığı belirtilirken, havalimanının bu yaklaşımı sayesinde Avrupa havacılık ekosisteminde güçlü bir konum elde ettiği değerlendiriliyor.

HEAŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın vizyonu doğrultusunda altyapı yatırımlarını sürdürmeye, havayollarıyla iş birliklerini güçlendirmeye ve Türkiye’nin küresel havacılıktaki konumunu daha da ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtiyor.