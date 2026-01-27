Sabiha Gökçen Havalimanı'nın iç hatlarında Plaza Premium Anadolu Lounge açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar terminalinde yer alan PPG lounge’ın açılışı için tören yapıldı.

Yapılan törene Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yönetiminden Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hanita Ahmad, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Plaza Premium Group’un Kurucusu ve CEO’su Song Hoi See, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Plaza Premium Group yönetiminden İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) Bora İşbulan, Türkiye & Macaristan Bölge Genel Müdürü Yasemin Akçay ile davetliler katıldı.

Türkiye’nin hızla büyüyen turizm sektörü ve artan yolcu hacimleri doğrultusunda Plaza Premium Lounge 2026 yaz sezonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçü yurt dışı, biri yurt içi olmak üzere toplam dört lounge işletecek. Bu kapsamda yeni iç hat lounge hizmete açıldı. mevcut iç hat lounge’un dış hat lounge’a dönüştürülmesi planlanıyor.

See: Türkiye’de yeni yatırımlar için heyecan duyuyoruz

Kurdele kesin töreninden sonra açılış konuşması yapan Plaza Premium Group Kurucusu ve CEO’su Song Hoi See “PPG, Türkiye’deki 5. yıl dönümünü kutluyor. 2021 yılında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda iki lounge, Fast Track ve Meet & Assist hizmetleriyle yolculuğumuza başladık. Havalimanı ve turizm sektörünün gelişimiyle birlikte büyümeye devam ederken, Türkiye’de yeni yatırımlar için heyecan duyuyoruz” dedi.

İşbulan: Türkiye’de istikrarlı büyüme görüyoruz

Plaza Premium Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bora İşbulan, konuşmasında “Türkiye’nin seyahat sektöründe güçlenen bağlantılarla birlikte istikrarlı bir büyüme görüyoruz. PPG de son beş yılda kayda değer bir genişleme yaşadı. Sabiha Gökçen’de bulunan özel yolcu ağırlama hizmet portföyümüzü genişletmekten ve yolculara daha fazla seçenek sunarak her yolculuğu daha konforlu, kişiselleştirilmiş ve kusursuz hâle getirmekten heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ise "Sabiha Gökçen’de her yolculuğun konforlu, samimi ve kesintisiz bir deneyime dönüşmesini hedefliyoruz. Bir Havalimanından fazlası yaklaşımımızı, kusursuz hizmet anlayışımıza değer

katan iş ortaklarımızla güçlendiriyoruz. Gelecek vizyonumuza ortak olan, havalimanımızın potansiyeline yatırım yaparak sunduğumuz üst düzey hizmet kalitesine katalizör olan Plaza Premium Group ve Sayın Song Hoi See’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Özel yolcu salonu kullanım ücreti 55 euro

İç Hatlar için giriş ücreti kişi başı 55 euro, ancak Smart Traveller üyelerine özel yüzde 2o indirimle 44 euro olacak. Tüm yolculara açık bir Lounge herhangi bir havayolu kısıtlaması yok. Plaza Premium First Lounge anlaşmalı olduğu hem lokade hem de globalde partnerleri aralarında bankalar ve havayolları bulunuyor.

Plaza Premium First konsepti halihazırda Hong Kong, Kuala Lumpur, Jakarta, Makao, Vancouver, Phnom Penh ve en son Roma gibi kozmopolit başkentlerde bulunuyor. Dallas, New York ve Riyad dâhil olmak üzere yakında açılması planlanan yeni lokasyonlar da bulunuyor.

PPG, Sabiha Gökçen’de 1.2 milyon yolcuya hizmet verdi

2025 yılında PPG, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki hizmet noktalarında toplamda yaklaşık 1,2 milyon yolcuyu ağırlayarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 32’lik önemli bir artış kaydetti.