Sabiha Gökçen Havalimanı’nın sıfır atık projesine GIGI Awards’tan gümüş ödül

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Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı ile yürütülen İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen proje, pazarlama ve iletişim sektörünün ödül programlarından GIGI (Good Idea Good Integration) Awards 2026’da, “Etkinlik ve Deneyim” kategorisinin “İmaj ve Sosyal Sorumluluk” alanında ödül aldı.

Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Pazarlama İletişimi Ödülleri, yeni adıyla GIGI Awards, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleri, uygulama başarısını ve somut etkiyi odağına alan projeleri ödüllendiriyor.

Plastik atıklar bagaj karusellerinde sergilendi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın gelen yolcu katındaki bagaj alım karuselleri üzerine yerleştirilen şeffaf valizler, plastik atıkların çevre üzerindeki etkilerine dikkati çekmek amacıyla kullanıldı.

İçi terminalde bırakılan plastik atıklarla doldurulan valizler, çevresel sorumluluk konusunu yolcuların günlük seyahat deneyiminin bir parçası haline getirdi. Valizlerin üzerine yerleştirilen “Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır” mesajlarıyla bagaj bekleme süresi, çevresel farkındalık oluşturmak için değerlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gönüllüleri tarafından yürütülen iletişim çalışmalarıyla doğaya bırakılan atıkların görünmeyen ancak uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi. Özellikle seyahat sırasında tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalajları, pipetler ve su şişeleri aracılığıyla ortaya çıkan plastik atık miktarı uygulamayla görünür hale getirildi.

Uygulama kapsamında bagajlarını bekleyen yolcular, “Plastiğe Hayır” sloganıyla hazırlanan QR kodlarını okutarak Sıfır Atık Vakfının kurumsal internet sitesine yönlendirildi.

Böylece yolcuların havalimanında geçirdiği bekleme süresi, çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendirildi. Proje, çevresel mesajların yalnızca bilgilendirme yoluyla değil, yolcuların doğrudan karşılaştığı bir deneyim aracılığıyla aktarılmasını hedefledi.

Big’n Bold Creative işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Sıfır Atık Haftası kapsamında 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde de ziyaretçilerle buluştu.

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen festivalde ISG, hem festival alanındaki standıyla hem de terminalde sergilenen enstalasyonlarıyla çevre bilincine yönelik mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırdı.

"Sürdürülebilir gelecek için çevre bilincini güçlendirmeye inanıyoruz”

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG’nin Yönetici Direktörü Hanita Ahmad, projenin ödüle layık görülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ödülle dönen ekibi tebrik eden Ahmad, sürdürülebilir bir geleceğin çevre bilincinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Ahmad, “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sürdürülebilir bir geleceğin, ancak çevre bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Ekibimizin hayata geçirdiği ‘Bazı yolculukların geri dönüşü yok. Plastiğe hayır’ projesi, doğaya bırakılan atıkların yol açtığı kalıcı zararları yolculuk kavramı üzerinden ele alan son derece yaratıcı bir deneyim sundu.” ifadelerini kullandı.

Bagaj karusellerine yerleştirilen alışılmışın dışındaki şeffaf valizler sayesinde plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkisinin görünür hale getirildiğini aktaran Ahmad, günlük yaşamda zaman zaman göz ardı edilen atık sorunuyla yüzleşmenin çevresel sürdürülebilirlik mesajını farklı bir boyuta taşıdığını vurguladı.

Ahmad, uygulamanın tek taraflı bir bilgilendirme çalışması olmaktan çıkarak yolcuların bizzat deneyimlediği güçlü bir farkındalık hareketine dönüştüğünü belirterek, havalimanı gibi farklı yaş gruplarından ve yaşam biçimlerinden milyonlarca insanın bir araya geldiği dinamik bir alanda sürdürülebilirlik mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmayı başardıklarını kaydetti.

Projelerinin farklı kesimlerden bireylerde güçlü bir karşılık bulmasından ve ödülle taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmad, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Birlikte Gururla Çeyrek Asır” mottosuyla 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ileri teknoloji, misafir deneyimi ve çevresel sürdürülebilirliği bir araya getiren projeleriyle havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.