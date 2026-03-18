Sabiha Gökçen Havalimanı'nın simgesi olan kule, Türk bayrağı renkleri ile aydınlatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 111. yıl dönümü kapsamında havalimanının simge yapılarından Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni (ATC), Türk bayrağının kırmızı-beyaz renkleriyle ışıklandırılarak Çanakkale ruhunu gökyüzüne taşındı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Sabiha Gökçen Havalimanının simgesi olan kule, Türk bayrağının renklerine büründü. Bu anlamlı görsel çalışma, gece boyunca havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklardaki yolcular ve çevre sakinleri tarafından da ilgiyle takip edildi.
HEAŞ’ın hayata geçirdiği görsel çalışma günün anlam ve önemine belirtti.
Özel ışıklandırma, havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisi duygularını da güçlü biçimde yansıttı; Çanakkale Zaferi’ne duyulan saygının simgesi olarak dikkat çekti.
“Milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır”
HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale’de yazılan destan; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştirdiği eşsiz bir mücadeledir. Bu büyük zaferin 111. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale’de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktı."