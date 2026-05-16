  Sabiha Gökçen Meydan Otoritesi HEAŞ'ta olağan genel kurul yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’ın 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
Sabiha Gökçen Meydan Otoritesi HEAŞ’ta olağan genel kurul yapıldı
Hüseyin ASLIYÜCE

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, HEAŞ’ın 2025 yılına ait faaliyet ve finansal sonuçları değerlendirilirken, yeni projeler de kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Toplantı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya başkanlık yaptı. 

HEAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar sonucu, HEAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertaç Koca seçilirken; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Çakmak, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Tufan Atiktürk, Çetin Orhan ve Kübra Yüceer olarak belirlendi.

2025 yılının HEAŞ için başarı dolu çalışmalarla geçtiğini ifade eden HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “Genel kurulumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, Türkiye’mizin havacılık sektörüne yenilikçi çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

