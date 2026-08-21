Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda akıllı sistemlerle sıfır hata hedefleniyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, pist ve apron operasyonlarında emniyet standartlarını en üst seviyeye çıkartıyor.

Akıllı rehberlik sistemi Visual Docking Guidance System (VDGS), yerli ve milli yazılım HUPS ve düzenli pist bakım çalışmalarıyla operasyonel riskleri minimuma indiren sistemler kullanılıyor.

Havalimanında emniyetli ve kesintisiz operasyon akışını sağlamak amacıyla dijitalleşme ve ileri teknoloji odaklı yatırımlar yapılıyor.

Havalimanındaki emniyet standartları, dijital dönüşüm hamleleri ve yerli teknoloji vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Havacılıkta sürdürülebilir başarının temel taşları; sıfır hata prensibi, yüksek operasyonel emniyet, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji standartlarıdır.

HEAŞ olarak, Avrupa’nın önde gelen havalimanlarıyla küresel düzeyde rekabet ederken, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’mızda hem pist hem de apron operasyonlarının emniyetini en üst seviyede tutmak adına Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Apronda entegre ettiğimiz yüksek emniyet standardını, pist, taksiyolu, apron ve şerit sahalarımızdaki sürdürülebilir bakım faaliyetlerimizle tamamlıyoruz.

Olumsuz hava koşullarında uçakların pist yüzeyiyle temasını düzenli pist yüzey sürtünme ölçümleriyle takip ediyor; elde ettiğimiz teknik veriler doğrultusunda periyodik lastik izi silme çalışmalarıyla kauçuk birikintilerini temizleyerek, frenleme performansını ve pist emniyetini her an üst seviyede tutmak için mücadele ediyoruz."

Özellikle ifade etmek isterim ki, apron sahamızda küresel standartlarda kullandığımız Visual Docking Guidance System (VDGS), operasyonel emniyetimizin ve verimliliğimizin en kritik kalkanlarından biridir.

Yoğun hava trafiği altında dahi yer operasyonlarını emniyet altına alan VDGS; pilotlara yaklaşma, hizalanma ve durma noktalarında anlık, hassas ve kesintisiz bir görsel rehberlik sunmaktadır.

Uçakların park pozisyonlarına milimetrik bir doğrulukla yanaşmasını sağlayan bu akıllı sistem, yer operasyonlarındaki insan faktörüne dayalı riskleri minimuma indirerek yer hizmetlerindeki emniyeti, zaman yönetimini ve operasyonel akışı uluslararası standartların zirvesine taşıyor.

Küresel standartlardaki tüm bu saha operasyonlarını ise kendi mühendislerimizin geliştirdiği yerli teknolojilerle bütünleşmiş biçimde yönetiyoruz.

HEAŞ ekiplerince geliştirilen yerli ve millî yazılımımız HUPS (HEAŞ Uçuş Planlama ve Takip Sistemi) ile uçuş planlama, takip ve park pozisyonu yönetimini dijitalde tam entegre yürütüyor, operasyonel riskleri minimuma indiriyoruz.

Ülkemizin havacılık ve teknoloji ekosistemine sundukları ufuk açıcı liderlik ve bizlere sağladıkları güçlü destekler için Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün’e şükranlarımı arz ediyorum.

İleri teknoloji altyapımız, yerli mühendislik gücümüz ve 7/24 esasıyla çalışan uzman kadromuzla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı küresel bir emniyet ve teknoloji merkezi kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu yüksek standartların korunmasında ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun her aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."