Sabiha Gökçen’de olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlara kısıtlama getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’da yarın etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş planlamasında kısıtlamaya gitti.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre İstanbul genelinde elverişsiz hava koşullarının beklendiği ifade edildi. Yolcu ve uçuş güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle yarın için uçuş sayısının azaltılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Uçuşlarda Yüzde 10 Azaltma

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.