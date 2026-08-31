Sabiha Gökçen’de tarihi rekor: Bir ayda 5 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 2026 yaz sezonunu tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorlarıyla geride bıraktı. ACI Europe verilerine göre yıllık 40 milyonun üzerinde misafir ağırlayan "Majör Havalimanları" arasında Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olan ISG, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda aylık 5 milyon yolcu eşiğini ilk kez aşarak küresel havacılık ligindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

En yoğun yaz dönemini geçiren Havalimanı’nda, Ağustos ayı boyunca üst üste kırdığı rekorlarla operasyonel mükemmelliğini ortaya koydu. 9 Ağustos’ta 179 bin 789 yolcu ve 935 uçuşla ulaşılan tarihi zirve, 16 Ağustos’ta 180 bin 914 yolcu ve 958 uçuşla yenilendi. Sezonun kapanışında ise aylık 5 milyon yolcu sınırı aşılarak hem yurt içi hem de uluslararası hatlarda tüm zamanların rekoru kırıldı.

Bölgesel ekonominin katalizörü ve multimodal erişim

Anadolu Yakası’nın sanayi ve teknoloji koridoru olan Pendik-Kurtköy-Gebze hattının merkezinde konumlanan ISG, bir ulaşım merkezi olmanın ötesinde bölgenin ticari dinamiklerini harekete geçiren stratejik bir katalizör işlevi görüyor. Doğrudan metro bağlantıları ve entegre otoyol ağı sayesinde multimodal taşımacılıkta yüksek erişilebilirlik sunan ISG, yolcularına kesintisiz bir seyahat deneyimi sağlıyor.

Operasyonel verimlilik ve "şehir havalimanı" dinamizmi

Noktadan noktaya ("Point-to-Point") taşımacılık modeline odaklanan Sabiha Gökçen Havalimanı, çevik şehir havalimanı karakteriyle öne çıkıyor. Terminal içi kısa yürüme mesafeleri, dijitalleşmiş hızlı operasyonel süreçleri ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren ISG, yüksek yolcu hacmini efektif süreç yönetimiyle karşılayarak misafir memnuniyetinde fark yaratıyor.