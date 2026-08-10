Sabiha Gökçen’de tüm zamanların rekoru kırıldı: 935 uçuş, 179 bin 789 yolcu

Hüseyin ASLIYÜCE

9 Ağustos 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 935 uçuş trafiği ve 179 bin 789 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorları yenilendi.

Rekor günde gerçekleşen uçuşların yüzde 56,5’ini dış hat, yüzde 43,5’ini iç hat operasyonları oluşturdu. Yolcu trafiğinin ise yüzde 56’sı dış hatlarda, yüzde 44’ü iç hatlarda gerçekleşti.

Rekor trafik gününde gelen ve giden yolcu trafiği sırasıyla yüzde 50,4 ve yüzde 49,6 olarak kaydedildi. Böylece operasyonel yoğunluğun her iki yönde de dengeli seyrettiği görüldü.

"Kusursuz hizmet anlayışımızın en somut göstergesi"

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır rekor hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, Türkiye’nin ulaşım altyapısına ve ülke turizmine sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırmanın gururunu yaşıyoruz. 9 Ağustos’ta kırdığımız bu tarihi rekor, havalimanımızın operasyonel kabiliyetinin, kusursuz hizmet anlayışının ve yolcularımızın bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Kesintisiz ve emniyetli operasyon anlayışımızla Sabiha Gökçen’i çok daha ileriye taşımaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."