Sabiha Gökçen’de tüm zamanların uçuş ve yolcu rekoru kırıldı
İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 2 Ağustos 2026 tarihinde operasyonel tarihinde yeni bir rekora imza attı. Gün içerisinde gerçekleştirilen 919 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşılırken, 174 bin 325 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısı kaydedildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı artan yolcu talebini güçlü operasyonel altyapısı ve etkin koordinasyonuyla başarıyla yönetmeye devam ediyor.
2 Ağustos’ta ulaşılan 919 uçuş ve 174 bin 325 yolcu rakamları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan talebe yüksek operasyonel verimlilik HEAŞ ve ISG’nin başarılı operasyonları ile rekor seviyeye ulaştı. Havalimanı’nda titizlikle yürütülen koordinasyon ve kapsamlı operasyonel planlama sayesinde kesintisiz şekilde yönetiliyor.
Kaydedilen yeni rekorla birlikte, havalimanının büyüyen uçuş ağının yanı sıra artan yolcu kapasitesi ve yüksek operasyonel kabiliyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bu arada HEAŞ; hava trafik yönetimi, apron operasyonları, pist ve meydan faaliyetleri ile saha emniyetine ilişkin süreçleri titizlikle koordine ederken, ISG ekipleri terminal tarafında yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine yönelik tüm operasyonları eş zamanlı ve etkin şekilde yürüttü.