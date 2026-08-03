Sabiha Gökçen’de tüm zamanların uçuş ve yolcu rekoru kırıldı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı artan yolcu talebini güçlü operasyonel altyapısı ve etkin koordinasyonuyla başarıyla yönetmeye devam ediyor.

2 Ağustos’ta ulaşılan 919 uçuş ve 174 bin 325 yolcu rakamları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan talebe yüksek operasyonel verimlilik HEAŞ ve ISG’nin başarılı operasyonları ile rekor seviyeye ulaştı. Havalimanı’nda titizlikle yürütülen koordinasyon ve kapsamlı operasyonel planlama sayesinde kesintisiz şekilde yönetiliyor.

Kaydedilen yeni rekorla birlikte, havalimanının büyüyen uçuş ağının yanı sıra artan yolcu kapasitesi ve yüksek operasyonel kabiliyeti bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bu arada HEAŞ; hava trafik yönetimi, apron operasyonları, pist ve meydan faaliyetleri ile saha emniyetine ilişkin süreçleri titizlikle koordine ederken, ISG ekipleri terminal tarafında yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine yönelik tüm operasyonları eş zamanlı ve etkin şekilde yürüttü.