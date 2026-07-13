Sabiha Gökçen’den tarihi zirve: 24 saatte dört yeni rekor

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı henüz bir hafta önce (5 Temmuz 2026) kırdığı rekorları geride bırakarak dört ayrı kategoride yeni bir zirve tanımladı.

Özellikle dış hat operasyonlarındaki yoğunluk dikkat çekti.

İşte Sabiha Gökçen'in 12 Temmuz günü tazelediği dört tarihi rekorun tablosu:



Bu devasa rekorda Hava Trafik Kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalıştı.

Avrupa’nın ‘devler’ liginde zirve takibi

2026 yılı güncel verilerine göre (ACI Europe) ISG yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip “Majör Havalimanları” kategorisinde en yüksek büyüme oranını kaydederek Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.



Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan 2026 yılı Mayıs ayı ve yılın ilk beş ayına ilişkin hava trafiği raporuna göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu talebiyle uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumu da bir kez daha teyit edildi.



Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından açıklanan güncel veriler de bu tarihi başarıyı destekliyor:

* Avrupa’nın en hızlı büyüyeni: Sabiha Gökçen, 2026’nın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,0 artışla Avrupa’da kendi kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

* 2026 Mayıs ayı "major" kategorisinde 4. sırada: ACI Europe Mayıs 2026 raporuna göre, "Major (Dev) Havalimanları" kategorisinde %2,9 büyüme oranıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen 4. havalimanı unvanını aldı.

* İlk 10’daki yerini koruyor: Yolcu trafiği sıralamasında Sabiha Gökçen, yılın ilk beş ayı ve Mayıs ayı özelinde Avrupa genelinde 9. sıradaki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.



İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, genişleyen bağlantı ağı, artan yolcu hacmi ve sürdürülebilir operasyonel başarısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye’nin sivil havacılıktaki küresel gücüne değer katmaya ve bölgesinin en önemli bağlantı (hub) merkezi olmaya devam ediyor.