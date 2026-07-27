Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan TK-717 sefer sayılı uçak saat 15:00'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Milli sporcular VIP terminalinde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı ve Mülki İdare Amiri Doç. Dr. M. İlker Haktankaçmaz, İGA CEO’su Selahattin Bilgen, İGA Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, Türk Hava Yolları Marka ve Tanıtım Başkanı ile THY kabin ekipleri apronda Türk bayrağı ile karşıladı.

Milli sporcular pasaport işlemlerinin ardından takım VIP terminali önünde bekleyen minik sporculara ve karşılayan yakınlarına bir konuşma yaptı.