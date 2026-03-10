SHGM: Dijital işlemler kesintisiz sürüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

SHGM’den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Türkiye’de havacılık faaliyetlerinin emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan düzenleyici ve denetleyici bir kamu otoritesi olduğu hatırlatıldı. Genel Müdürlüğün faaliyetleri ve yöneticileri hakkında yapılan asılsız ve mesnetsiz paylaşımların havacılık emniyeti ve güvenliği gibi kritik unsurları hedef aldığı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, dijitalleşme çalışmalarının temelini oluşturan Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin (KDM); KDM-ERP, KDM-ORG ve çeşitli destekleyici servislerden oluşan bütünleşik bir yapı olarak hayata geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, yeni model sayesinde geçmişte aylar sürebilen birçok işlemin artık çok daha kısa sürede gerçekleştirilebildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmalarının kurumsal süreçlerin hızlandırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve havacılık sektörüne sunulan hizmetlerin daha etkin, verimli ve şeffaf şekilde yürütülmesi açısından önemli kazanımlar sağladığı aktarıldı.