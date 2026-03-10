  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. SHGM: Dijital işlemler kesintisiz sürüyor
Takip Et

SHGM: Dijital işlemler kesintisiz sürüyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), dijital sistemlerin hizmet dışı kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve işlemlerin kesintisiz şekilde yürütülmeye devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SHGM: Dijital işlemler kesintisiz sürüyor
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

SHGM’den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Türkiye’de havacılık faaliyetlerinin emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan düzenleyici ve denetleyici bir kamu otoritesi olduğu hatırlatıldı. Genel Müdürlüğün faaliyetleri ve yöneticileri hakkında yapılan asılsız ve mesnetsiz paylaşımların havacılık emniyeti ve güvenliği gibi kritik unsurları hedef aldığı ve kamuoyunda yanlış algı oluşturma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, dijitalleşme çalışmalarının temelini oluşturan Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin (KDM); KDM-ERP, KDM-ORG ve çeşitli destekleyici servislerden oluşan bütünleşik bir yapı olarak hayata geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu sistemlerin servis dışı kaldığı veya duraksadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, yeni model sayesinde geçmişte aylar sürebilen birçok işlemin artık çok daha kısa sürede gerçekleştirilebildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmalarının kurumsal süreçlerin hızlandırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve havacılık sektörüne sunulan hizmetlerin daha etkin, verimli ve şeffaf şekilde yürütülmesi açısından önemli kazanımlar sağladığı aktarıldı.

Mevduat faizlerinde son durum! En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Mevduat faizlerinde son durum! En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakBakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakEkonomi
Rams Park’ta dev maç: Galatasaray, Liverpool maçında kasayı dolduracakRams Park’ta dev maç: Galatasaray, Liverpool maçında kasayı dolduracakSpor

 