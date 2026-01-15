SHGM Kemal Yüksek: Türkiye, yeni havayollarına ihtiyaç duyuyor

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Ankara Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Havacılığın Zirvesi isimli programda Muhammed Yılmaz ile söyleşi yapan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sivil havacılığın mevcut durumu, geleceği ve Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) ilgili konularda açıklamalar da bulundu.

“Devletin dijital anlamda kurumsallaşması gerekiyor”

2019 yılında Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı günden bu yana Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) üzerinde çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Yüksek, bu projenin çıkış noktasının, devletin dijital anlamda kurumsallaşması gerektiği fikri olduğunu söyledi.

KDM’nin temel felsefesinin, sistem içerisindeki olumsuz insan faktörünü ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Yüksek, belirsiz, kişiye bağlı ve kontrol edilemeyen tüm süreçlerin bu sistemle elimine edileceğini ifade etti.

Kurumsallaşmadan kastın; görevlerin net olduğu, zaman ve parametrelerin kontrol altında tutulduğu ve tesadüflerin minimize edildiği bir yapı olduğunu dile getirdi.

“Dijitalleşmenin getirdiği güç ve modelleme kültürüyle dünyada ilk olmaya başladık” diyen Yüksek, Türkiye’nin bu alanda öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

SHGM’nin temel görevi: Denetleme ve düzenleme

2920 sayılı kanun çerçevesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün en önemli görevinin denetleme ve düzenleme olduğunu hatırlatan Yüksek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) politikalarıyla tam uyumun sağlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

ICAO’nun anayasal ilkeleri arasında yer alan yetkinlik bazlı eğitim (Competency Based Training), kanıta dayalı denetim (Evidence Based Audit) ve son yıllarda öne çıkan dijitalleşme konularının, KDM’nin de temel yapı taşlarını oluşturduğunu aktardı.

"Türkiye yeni havayollarına ihtiyaç duyuyor”

Son 20 yılda Onur Air, Atlas Global ve Borajet gibi önemli oyuncuların sektörden çekilmesiyle ilgili soruya “Evet, Türkiye’nin yeni havayollarına ihtiyacı var” yanıtını veren Yüksek, SHGM’nin özellikle bölgesel havacılığı teşvik eden yapılar üzerinde çalıştığını söyledi.