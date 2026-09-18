Singapore Airlines, altıncı kez en iyi havayolu seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Singapore Airlines, bugün Londra'da yapılan Skytrax ödül töreninde üst üste altıncı kez en iyi havayolu ödülü verildi.

Skytrax ödülleri, 300'den fazla havayolunu değerlendiren 24,8 milyondan fazla yolcunun katıldığı anket ile yapılıyor.



Singapore Airlines (SIA), 2026 Skytrax World Airline Awards kapsamında Dünyanın En İyi Havayolu seçilerek bu prestijli ödülü altıncı kez kazanırken ayrıca Asya'nın En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Economy Class'ı ve Dünyanın En İyi Economy Class Uçak İçi İkramı ödüllerine layık görüldü.

Ödüller, Eylül 2025 ile Ağustos 2026 dönemi için 300'den fazla havayolunu değerlendiren, dünya genelinde 24,8 milyondan fazla yolcunun katıldığı bir ankete dayanıyor.



Singapore Airlines İcra Kurulu Başkanı Goh Choon Phong şöyle konuştu:

“Müşterilerimizin güveni ve desteği için minnettarız. Bizimle her uçtuklarında olağanüstü ve dünya standartlarında bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız. Bu ödül, SIA'nın hizmet ve operasyonel mükemmellik alanındaki bilinen standartlarını korumak için sürekli çaba gösteren çalışanlarımızın özveri ve profesyonelliğinin bir göstergesidir.”

Skytrax İcra Kurulu Başkanı Edward Plaisted ise şu ifadeleri kullandı:

“Singapore Airlines’ın 2026 Dünyanın En İyi Havayolu, Scoot’un ise En İyi Uzun Menzilli Düşük Maliyetli Havayolu seçilmesiyle elde edilen bu büyük başarıdan dolayı Singapore Airlines Grubu’nu tebrik ediyoruz. Bu başarılar, müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerdeki mükemmellik seviyesini ortaya koyuyor ve Grup yönetimi ile çalışanları için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı niteliği taşıyor.”