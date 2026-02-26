Singapore Airlines ile ENUYGUN stratejik iş birliği anlaşması

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’da imzalanan ortaklık anlaşması Wingie Enuygun Group bünyesindeki ENUYGUN ve global markası WINGIE, Singapore Airlines’ın NDC (New Distribution Capability) özellikli içeriğine doğrudan erişim sağlayacak. Havayolunun modern teknolojiye uygun olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilmiş XML yazılım dili tabanlı veri ile aktarım standartlarından yolcular faydalanacak. Bu entegrasyon ile kullanıcılar, koltuk seçimi ve ekstra bagaj gibi ek hizmetler dahil olmak üzere daha geniş ürün seçeneklerine daha şeffaf ve esnek şekilde ulaşabilecek.

İş birliği özellikle Türkiye ile Asya Pasifik bölgesi arasındaki seyahatlerde rezervasyon deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Taraflar, NDC teknolojisinin sunduğu gelişmiş dağıtım kabiliyetlerinden yararlanarak yolculara daha sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir rezervasyon

süreci sunmayı hedefliyor.

Singapore Airlines Türkiye Genel Müdürü Melvin Tan, “NDC kanalımız aracılığıyla Wingie Enuygun Group ile iş birliğimizi derinleştirmek, Singapore Airlines'ın yenilikçi dijital ortaklarla yakın iş birliği yapma taahhüdünün altını çiziyor. Türkiye, özellikle Asya Pasifik'e seyahat ağımız için önemli bir kaynak pazar. Bu iş birliğiyle, ENUYGUN ve WINGIE kullanıcılarının en cazip tekliflerimizden yararlanırken bilet rezervasyon kanallarında daha tutarlı bir deneyim yaşamasını sağlıyoruz.” dedi.

Wingie Enuygun Group Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan ise “Singapore Airlines ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, kullanıcılarımıza daha geniş seçenekler ve gelişmiş bir rezervasyon deneyimi sunma hedefimizle örtüşüyor. NDC yatırımlarımızı sürdürerek, özellikle

Türkiye ile Asya Pasifik arasındaki seyahatlerde kullanıcı deneyimini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. 2028 yılına kadar dünyanın en büyük beş online seyahat pazaryerinden biri olma hedefimiz doğrultusunda, Singapore Airlines gibi güçlü iş ortaklarıyla uluslararası pazarlarda büyümeyi ve kullanıcılarımıza daha zengin bir içerik deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz” ifadesinde bulundu.