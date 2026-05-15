Singapur Hava Yolları Grubu'nun kârı yükseldi

Kargo taşımacılığı gelirleri, büyük ölçüde getirilerdeki %3,6’lık düşüş nedeniyle 45 milyon dolar (%2,1) azalarak 2.167 milyar dolara geriledi. Kargo doluluk oranı (CLF) ise, kargo yüklerinin %1,7 artarak kapasitedeki %1,4’lük artışı hafif şekilde aşmasıyla 0,2 puan yükselerek %56,3 oldu.

Bunun sonucunda Grup, 2025/26 mali yılı döneminde yıllık bazda 982 milyon dolar (%5,0) artışla rekor seviyede 20.522 milyar dolar gelir elde etti.

Yakıt dışı giderlerdeki 677 milyon dolarlık (%5,4) artışın, daha düşük net yakıt maliyetleriyle (361 milyon dolar; %6,7 düşüş) kısmen dengelenmesi sonucu Grup giderleri 317 milyon dolar (%1,8) artarak 18.148 milyar dolara yükseldi.

Yakıt dışı giderlerdeki artış, ağırlıklı olarak genel kapasite büyümesi ve enflasyonist baskıların yol açtığı yüksek maliyetlerden kaynaklandı.

Net yakıt maliyetleri ise tam yıl ortalama yakıt fiyatlarındaki %5,6’lık düşüşün (310 milyon dolar) ve artan yakıt hedge kazançlarının (88 milyon dolar) etkisiyle geriledi.

Bu düşüş, artan yakıt hacminin yarattığı 221 milyon dolarlık ek maliyetle kısmen dengelendi.

Buna bağlı olarak Grup, FY2025/26 döneminde yıllık bazda 665 milyon dolar (%39,0) artışla 2.375 milyar dolar faaliyet kârı elde etti.

Grubun net kârı, büyük ölçüde Air India-Vistara birleşmesinin tamamlanmasının ardından Kasım 2024’te kaydedilen 1.098 milyar dolarlık nakit dışı muhasebe kazancının bu yıl bulunmaması nedeniyle 1.594 milyar dolar (%57,4) azalarak 1.184 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl iştiraklerden elde edilen kâr payından bu yıl 846 milyon dolarlık zarara geçilmesinin nedeni ise grubun geçen yıl yalnızca dört aylık dönem yerine bu yıl Air India’nın tam yıl zararlarındaki payını muhasebeleştirmesi oldu.

31 Mart 2026 itibarıyla Grubun operasyonel filosu, ortalama yaşı 7 yıl 9 ay olan toplam 218 yolcu ve kargo uçağından oluşuyordu. Singapore Airlines, 148 yolcu uçağı ve yedi kargo uçağı işletirken, Scoot ise 63 yolcu uçağıyla faaliyet gösterdi. Çeyrek dönem içerisinde Grup, bir adet Boeing 787-9, bir adet Boeing 787-10 ve bir adet Boeing 737-8 teslim aldı.

Mayıs 2026’da Scoot, beş adet Airbus A320neo ailesi uçağı için kesin sipariş verdiğini ve ilave altı uçak için opsiyonlarını kullandığını açıkladı. Bu 11 uçakla birlikte Grubun 7 Mayıs 2026 itibarıyla siparişteki toplam uçak sayısı 65’e ulaştı.

31 Mart 2026 itibarıyla Grup’un yolcu ağı, 35 ülke ve bölgede toplam 134 destinasyonu kapsıyordu. Singapore Airlines 77 destinasyona hizmet verirken, Scoot 82 destinasyona uçuş gerçekleştirdi.

Bu destinasyonların 57’si yalnızca Scoot tarafından işletilerek Grubun ağ kapsamını genişletti ve yeni pazarlardaki büyümeyi destekledi. Grubun kargo ağı ise 36 ülke ve bölgede toplam 137 destinasyona ulaştı.