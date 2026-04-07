Singapur Hava Yolları, uçak içinden Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlayacak

Hüseyin ASLIYÜCE

SIA, yolcuları 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak olan “FIFA World Cup 2026”ı uçuş sırasında canlı olarak takip edebilecekler. Havayolu, maçları KrisWorld Live TV üzerinden Sport 24 aracılığıyla canlı olarak yayınlayacak.



Futbolsever yolcular, 30.000 feet yükseklikte seyahat ederken karşılaşmaları seyredip maçların tüm heyecanını uçuş sırasında yaşayacaklar.

Singapore Airlines Müşteri Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Yeoh Phee Teik şunları söyledi:

“FIFA Dünya Kupası heyecanını uçuşlarımızın bir parçası haline getirmek, yolcularımızın dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biriyle 30.000 feet yükseklikte bağlantıda kalmasını sağlıyor. Bu canlı futbol karşılaşmaları, KrisWorld içerik yelpazemizi tamamlıyor ve Singapore Airlines uçuş deneyimini sürekli olarak geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.” dedi.

Dünya kupasının tüm maçları SIA Boeing 787-10 ve Boeing 737-8 uçaklarının yanısıra 41 adet Airbus A350-900 ve sekiz adet Boeing 777-300ER uçağında sunuluyor.