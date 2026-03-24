Singapur Havayolları, vize alamayan Türk yolculara bilet ücretlerini kesintisiz iade ediyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Singapur Havayolları, daha önceden biletini satın almış ancak vize reddi nedeniyle uçamayan Türk yolcular için tüm bilet fiyatının iadesini gerçekleştiriyor.

Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Melvin Tan, 19 Ocak 2026 itibariyle göreve başladı. Havayolunun basın buluşmasında gelişmeler hakkında bilgi veren Tan, iadenin 7-14 gün içinde yapıldığını ve tüm ücretin iade edildiğini söyledi.

Türk yolcuların yurtdışı seyahatlerinde önlerine çıkan en önemli sorunların başında vize geliyor. Vize süreçleri hem uzun hem de pahalı. Özellikle Schengen bölgesinde artan redler nedeniyle Türk yolcular yurtdışına çıkış konusunda tereddüt yaşıyor.

Yolcuların önce vize başvurusu yapıp bileti son ana bırakması, uçak fiyatlarının artmasına ve daha pahalı bilet alınmasına yol açıyor.

Tamamı iade ediliyor

Singapur Havayolları vize reddi alanlara ücretsiz bilet ücret iadesi yapıyor.

Bunun için yolcuların Singapur Havayolları internet sitesine girmesi, vize reddinin belgesini yüklemesi yeterli.

Ücretin tamamımın iadesi 7 ila 14 gün arasında değişiyor. Eğer yolcu acente üzerinden satın alma yaptıysa, başvurusunu acente yapıyor. O zaman sadece acente servis ücreti kesiliyor.

Birinci derece yakını vefat eden yolculara bilet ücreti tamamen iade edilirken, diğer havayollarında bu durum genellikle yalnızca 3 ay süreyle açığa alma şeklinde uygulanıyor.