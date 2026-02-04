Singapur’dan Asya havacılığına net mesaj: Talep artıyor, üretim zorlanıyor

Asya-Pasifik’in en büyük havacılık ve savunma etkinliği olan Singapore Airshow, bölge ülkelerinin artan uçak ve savunma sistemleri ihtiyacının belirginleştiği bir dönemde kapılarını açtı. İki yılda bir düzenlenen organizasyon, bu yıl onuncu kez kamu otoriteleri, havayolları, savunma şirketleri ve askeri delegasyonları Singapur’da bir araya getirdi.

Batılı ve Çinli üreticiler Asya pazarında karşı karşıya

Fuarda ABD ve Avrupa merkezli üreticiler ile Çinli şirketler aynı platformda yer aldı. Airbus ve Boeing, Asya’daki havayollarından gelen güçlü talebe dikkat çekerken, Çinli uçak üreticisi COMAC, C919 ve yeni C909 modelleriyle özellikle Çin iç pazarı ve yakın coğrafyayı hedeflediğini vurguladı.

Güneydoğu Asya ülkeleri, hızla büyüyen orta sınıf ve artan hava yolu seyahati nedeniyle sivil havacılıkta öne çıkan başlıca pazarlar arasında yer alıyor. Endonezya, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde yolcu trafiğinin önümüzdeki yıllarda küresel ortalamanın üzerinde artması beklenirken, uçak teslimatlarındaki gecikmeler havayollarının filo planlarını zorlaştırıyor.

Fuar kapsamında açıklanan anlaşmalar da bu tabloyu destekledi. Boeing, Kamboçya merkezli Air Cambodia ile 10 adet 737 MAX uçağı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu gelişme, küçük ve orta ölçekli Asya pazarlarının da yeni nesil uçaklara yöneldiğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

Savunma sanayi tarafında ise Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerin hava gücünü güçlendirmeye yönelik planları dikkat çekti. Boeing’in Endonezya’ya yönelik F-15 savaş uçağı satışı, fuar kulislerinde yakından izlenen başlıklardan biri oldu. Bölgedeki jeopolitik belirsizlikler, insansız sistemler ve hava savunma kabiliyetlerine yönelik ilgiyi de artırıyor.

Ortaya çıkan tablo, Singapur Hava Gösterisi’nin Asya-Pasifik’te ülkelerin sivil ve askeri havacılık ihtiyaçlarının hızla arttığı bir dönemi yansıttığını, buna karşılık küresel üretim ve tedarik zincirindeki sıkışmanın tüm pazarlar için ortak bir sınav olmaya devam ettiğini gösteriyor.