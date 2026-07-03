St. Petersburg’a Türk akını: AJet’e Ankara hattı açtırdı

Handan Sema Ceylan

Schengen vizesinde yaşanan sıkıntılar, Türk turistlerin yurt dışı tercihlerini değiştirirken, bu değişimin en büyük kazananlarından biri St. Petersburg oldu. “Kuzeyin Venedik’i” olarak anılan Rusya’nın kültür başkenti, son bir yılda Türk ziyaretçi sayısını iki katına çıkarırken, artan talep havayolu şirketlerini de yeni yatırımlara yöneltti.

İstanbul’dan günde iki sefer düzenleyen AJet, artan yolcu talebi doğrultusunda Ankara-St. Petersburg direkt uçuşlarını da başlattı. Esenboğa Havalimanı’ndan gerçekleştirilen ilk seferin ardından uçak, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda havacılık geleneği olan su takı seremonisiyle karşılandı. Yeni hatta haftada beş gün karşılıklı sefer düzenlenecek.

Yeni hattın açılışı dolayısıyla St. Petersburg’da düzenlenen panelde konuşan Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, direkt uçuşların iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri güçlendireceğini söyledi. Başol, St. Petersburg’un kültür, sanat ve tarih zenginliğinin yanı sıra birçok Avrupa kentine göre daha uygun maliyetli ve güvenli bir destinasyon olduğuna dikkat çekerek, Türk turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Pulkovo Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Khalvashi de Türkiye’nin St. Petersburg için öncelikli pazarlardan biri olduğunu belirterek, yeni uçuşların yolcu trafiğine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Khalvashi, Türk ziyaretçilerin Rusya’ya girişlerinden itibaren iletişim ihtiyaçlarını kolaylaştıracak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Panelde söz alan St. Petersburg Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Apollinariya Sergeyevna Avrutina ise doğrudan uçuşların iki ülke halkları arasındaki kültürel etkileşimi artıracağını belirterek, yıl boyunca uluslararası organizasyonlar ve MICE etkinliklerine ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm sektörü temsilcileri de Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeline dikkat çekti. Four Seasons Lion Palace St. Petersburg Müdürü Özgür Sezercan, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtirken, Corinthia Hotel Müdürü Fernando Riojo ise Türk misafirlerin beklentilerine uygun hizmetler geliştirdiklerini, uçuş saatlerine göre operasyonlarını planladıklarını ve helal gıda seçeneklerine önem verdiklerini ifade etti.

Yeni uçuş hattıyla birlikte Ankara’nın Rusya’ya doğrudan hava bağlantısı güçlenirken, sektör temsilcileri bunun hem turizm hareketliliğine hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırmasını bekliyor. Ayrıca yeşil pasaport sahiplerine vize uygulanmaması, bordo pasaport sahiplerinin ise yalnızca pasaport ve dijital fotoğrafla kısa sürede e-vize alabilmesi, St. Petersburg’u Türk gezginler için daha erişilebilir bir destinasyon haline getiriyor.