SunExpress, 2025’te 16 milyon yolcu taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat rotası ekledi. Koltuk kapasitesini 2024 yılına kıyasla yüzde 11 artırdı. Filosuna 2025 yılında fabrika çıkışlı 5 uçak ekleyen hava yolu, 85 uçaklık filosu ile operasyonlarını sürdürürken yılı yüzde 82 doluluk oranıyla tamamladı.

Almanya’dan gelen her 10 ziyaretçiden 6’sı SunExpress ile seyahat etti

SunExpress, Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya ve İsviçre) ile Türkiye arasında en yüksek sayıda direkt bağlantıyı sunan hava yolu olarak konumunu 2025 yılında da korudu.

Hava yolunun ana pazarı olan Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2025 yılında yaklaşık 6,8 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Almanya’dan Türkiye’ye seyahat eden 4 milyon yolcu SunExpress’i tercih etti; bu da Almanya – Türkiye hattındaki toplam yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geldi.

Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında genişleme

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık ve İrlanda pazarındaki büyümesini de sürdüren hava yolu, pazara giriş yaptığı 2022 yılına kıyasla koltuk kapasitesini 4 katına çıkardı.

Bununla birlikte Türkiye ile Birleşik Krallık ve İrlanda arasında taşıdığı yolcu sayısı 2025 yılında 1,6 milyon ile bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdi.