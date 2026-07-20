SunExpress, 2026 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyisi seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanında dünyanın saygın organizasyonlarından biri olan British Safety Council tarafından bu yıl 68’incisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri kapsamında, 51 ülkeden 893 kuruluş değerlendirildi.

Şirket, Üstün Başarı ödülünün yanı sıra Türkiye’den en yüksek puanı alarak “Best in Country” unvanını almaya hak kazandı.

SunExpress, bu prestijli ödülle çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

British Safety Council, 1957 yılından bu yana iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahının yönetimi konusunda dünya genelinde rehberlik sağlıyor.

British Safety Council, auluslararası İş Güvenliği Ödülleri ile bu alanda örnek uygulamaları hayata geçiren kuruluşları ödüllendiriyor.