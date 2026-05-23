SunExpress, Antalya’dan Ostrava’ya uçuşlara başladı

SunExpress’in Antalya’dan Ostrava’ya bugün başlayan seferleri, ekim ayı sonuna kadar haftada iki kez olmak üzere, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenecek. Direkt bağlantı sayesinde yolcular daha konforlu ve zaman tasarrufu sağlayan bir seyahat deneyimi yaşayacak.

SunExpress, uçuş ağına kattığı Ostrava’ya ek olarak, Antalya ve İzmir’den ülkenin başkenti Prag’a da uçuş düzenliyor.

Hava yolu, Antalya’dan Prag’a haftanın her günü ve İzmir’den Prag’a ise haftada 2 kez gerçekleştirdiği uçuşlarla Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağlantıyı desteklemeye devam ediyor.