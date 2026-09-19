SunExpress “Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu” seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, 2023 ve 2024 yıllarında da aynı ödülü kazanmıştı. Aldığı ödülü üçüncü kez kazanmış oldu. SunExpress, 2022 yılında “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” (World’s Best Leisure Airline) ödülünün sahibi olmuştu.

Her yıl düzenlenen Skytrax World Airline Awards, dünya genelinde 100’den fazla ülkeden milyonlarca yolcunun değerlendirmeleriyle belirleniyor. Yolcuların doğrudan deneyim ve değerlendirmelerine dayanan ödüller, küresel havacılık sektöründe yolcu memnuniyetinin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, ödülle ilgili olarak şunları söyledi:

“Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu ödülünü yeniden kazanmak bizim için büyük bir gurur ve misafirlerimizin takdirinin önemli bir göstergesi. Elde ettiğimiz bu başarı, misafirlerimize hem yerde hem de havada en iyi seyahat deneyimini sunmak için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gayretinin sonucu. Ödül aynı zamanda, hizmet standartlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmek ve misafirlerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için bizlere önemli bir motivasyon sağlıyor.”

SunExpress, 2026 yaz sezonunda Türk Riviera’sı ve Anadolu şehirlerinden toplam 18 yeni hattı hizmete aldı. Hava yolu, 37 ülkede 250 rotada 106 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriyor.