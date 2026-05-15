SunExpress Balıkesir'den Münih ve Hannover'e direkt uçuş başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan Münih uçuşları, haftada iki kez çarşamba ve cuma günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Hannover hattında ise uçuşlar, yarın cumartesi seferleriyle başlayacak ve 10 Haziran'dan itibaren çarşamba günlerinin de uçuş programına eklenmesiyle seferler haftada iki frekansa ulaşacak.

Yaz sezonunda Edremit'ten Almanya'nın Düsseldorf ve Stuttgart şehirlerine uçuşlarını sürdüren SunExpress, Münih ve Hannover seferleriyle Edremit'ten sunduğu dış hat destinasyon sayısını 4'e çıkardı. Hava yolu, Münih ve Hannover uçuşları ile Almanya'nın önemli merkezlerine doğrudan erişim imkanı sunarak bölgenin uluslararası bağlantılarını güçlendiriyor.

Yeni hatlar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile ve akraba ziyaretleri için Türkiye'ye erişimini kolaylaştırırken Almanya'dan bölgeye yönelik ziyaretçi trafiğini de destekleyecek.