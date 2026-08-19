SunExpress, genç teknisyenleri uluslarası eğitim için Hamburg’da gönderdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Genç 10 teknisyen, üç haftalık mesleki eğitim programına, katılmak için Hamburg’a gitti. Katılımcılar, Lufthansa Technical Training (LTT) bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında uluslararası bir ortamda deneyim kazanma fırsatı buldu.



Üniversite eğitimlerini tamamlamış ve yaklaşık bir yıllık Hat Bakım (Line Maintenance) deneyimine sahip genç teknisyenlere yönelik olarak tasarlanan program kapsamında katılımcılar; Elektrik, Aviyonik, Motor ve Yapısal Bakım atölyelerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Program, genç yeteneklerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra uluslararası bakım standartları ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazanmalarına katkı sağlıyor.





Programın önemli kazanımlarından biri de genç teknisyenlerin farklı ülkelerden deneyimli profesyonellerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları. Uluslararası çalışma kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, teknik gelişimlerinin yanı sıra profesyonel bakış açılarını da genişletiyor.



Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı kapsamındaki uluslararası eğitimler önümüzdeki dönemde de devam edecek. İkinci eğitimin, Eylül ayında Frankfurt’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.



SunExpress, genç bakım profesyonellerinin gelişimini uzun vadeli bir yatırım alanı olarak değerlendiriyor.

Program aracılığıyla genç çalışanlara öğrenme, deneyim kazanma ve hem teknik hem de profesyonel açıdan gelişme fırsatları sunulurken; Lufthansa Technik ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği, bu gelişim yolculuğuna uluslararası bir boyut kazandırıyor.

2024 yılında hayata geçirilen program kapsamında bugüne kadar 140’tan fazla genç teknisyen adayı öğrenci projeye katıldı.