SunExpress ilk dokuz ayda 12,5 milyon yolcu taşıdı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Sunexpress jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek artışın ardından koltuk kapasitesini pazar koşullarına göre düzenlemesiyle birlikte ilk dokuz ayda doluluk oranını %84’ten %86’ya yükseltti. Havayolu 2026 yılını, 2025 yılına benzer bir seviyede, yaklaşık 16 milyon yolcuyla tamamlamayı öngörüyor.

SunExpress CEO’su Marcus Schnabel,ilk dokuz aylık sürece ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu dönemde performansımız, zorlu koşullara rağmen Türkiye’ye yönelik seyahat talebinin seyrini koruduğunu gösteriyor. Doluluk oranlarımızın yanı sıra, ana pazarlarımızda yaz sezonunda talebin olumlu seyretmesi ve 2027 yılına yönelik erken rezervasyonlardaki istikrarlı tablo, planlarımız doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor.

Aynı zamanda misafirlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz; uçuş ağımızı genişletiyor, filomuzu yeniliyor ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Çalışmalarımızla sürdürülebilir büyümemizi desteklerken, Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya ve İsviçre) ile Türkiye arasındaki lider tatil hava yolu konumumuzu da güçlendiriyoruz.”

SunExpress, Nisan-Eylül dönemini kapsayan 2026 yaz sezonunda, Türkiye ile ana pazarı olan Almanca konuşulan ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 6,5 milyon yolcu taşıdı.

Kış sezonunu için 4,5 milyon koltuk kapasitesi

SunExpress, 2026-2027 kış sezonu için yaklaşık 4,5 milyon koltuk kapasitesi sunuyor. Avrupa ile Türkiye arasında hava ulaşımında köprü görevi üstlenen hava yolu, bu dönemde sunduğu kapasite ile Almanya’dan Türk Rivierası ve Anadolu’ya seyahat eden yolcuların yaklaşık %80’ini taşımayı öngörüyor.

Türkiye kış aylarında ziyaretçiler için aile ve arkadaş ziyaretlerinin yanı sıra golf, hiking ve bisiklet sporları ile kültür ve gastronomi turizmi açısından de cazip seçenekler sunuyor.

2027 yaz sezonunda 9 yeni rota

SunExpress, 2027 yaz sezonunda 9 yeni rotayı daha hizmete sunuyor. Bu kapsamda Dalaman’dan Hannover ve Viyana’ya, Bodrum’dan Köln’e, Antalya’dan Weeze ve Almatı’ya, İzmir’den ise Astana, Bükreş ve Kişinev’e direkt seferler düzenliyor. Ayrıca hava yolu, Ekim 2026’da başlayan Dalaman-Leipzig hattını 2027 yaz sezonunda da sürdürmeyi planlıyor.

Filo modernizasyonu devam ediyor

86 uçaktan oluşan filosuyla faaliyet gösteren SunExpress, filo modernizasyon programı kapsamında 2027 yılında 11 yeni uçağı teslim almayı planlıyor.

Hava yolunun Boeing’e verdiği mevcut siparişler kapsamında teslim alacağı toplamda 64 uçak bulunuyor.