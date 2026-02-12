SunExpress, Köln’den Adana, Elazığ ve Trabzon’a uçuşlara başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, Antalya, Kayseri ve Samsun rotalarında da uçuş sıklığını artırıyor. Hava yolu, yaz sezonunda Köln-Türkiye arasında haftada 70’ten fazla direkt sefer düzenleyecek.

Köln’den Adana Çukurova’ya uçuşlar, 29 Mart’tan itibaren Pazar günleri başlıyor, 13 Mayıs itibarıyla Çarşamba günleri eklenerek haftada 2 kez gerçekleştiriliyor. Hava yolu, 2 Nisan’dan itibaren Perşembe günleri haftada 1 kez Köln’den Elazığ’a direkt uçuş düzenleniyor. 30 Mart’tan itibaren ise Köln’den Trabzon’a haftada 1 kez, 22 Mayıs itibarıyla ise haftada 2 kez sefer sunulacak

SunExpress, yaz sezonunda Köln’den mevcut hatlarda da frekans artışına gidiyor. Samsun uçuşları, 24 Haziran’dan itibaren haftada 2 sefere çıkarılarak Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Kayseri hattında ise 25 Haziran’dan itibaren haftalık sefer sayısı 3’e yükseltiliyor. Yeni eklenen rotalar ve artırılan sefer sayılarıyla hava yolu, özellikle Almanya’da yaşayan ve Türkiye’de sıklıkla aile ve yakınlarını ziyaret eden yolcular için Türkiye – Almanya hattındaki doğrudan bağlantıları güçlendiriyor.

Yaz uçuş programı kapsamında, günde 7 sefere kadar çıkan uçuşlarla Köln-Antalya hattında kapasite artıran SunExpress, haftalık toplam sefer sayısını 49’a çıkarıyor. Köln çıkışlı sabah kalkışları ile Antalya’dan sunulan gün içi alternatifli dönüş uçuşları, yolculara daha esnek seyahat imkânı sağlıyor. Artan kapasiteyle hava yolu, Türkiye’nin popüler tatil destinasyonu Antalya’nın yaz sezonundaki turizm hareketliliğine katkı sağlanmayı hedefliyor. Bununla birlikte hava yolunun Köln’den İzmir’e haftada 14, Dalaman’a haftada 3 ve Ankara’ya haftada 2 olmak üzere seferleri devam ediyor.