SunExpress, Suriye uçuşlarına başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress, 7 Mart itibarıyla Antalya’dan Şam’a salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez, 11 Mart’tan itibaren ise Antalya’dan Halep’e çarşamba ve cumartesi günleri haftada iki kez direkt uçuş düzenliyor.

İzmir çıkışlı uçuşlar ise 8 Mart itibarıyla başlıyor. Hava yolu, İzmir’den Şam’a çarşamba, cuma ve pazar günleri haftada üç kez, Halep’e ise cuma ve pazar günleri haftada iki kez aktarmasız seferler sunuyor.

SunExpress, Türkiye – Suriye uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir çıkışlı doğrudan uçuşlarla yolculara daha kısa seyahat süreleri ve planlama kolaylığı sunarken, bölgedeki hava ulaşımına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Uçuşlara ilişkin güncel bilgilere ve biletleme detaylarına SunExpress’in resmi internet erişilebiliyor.