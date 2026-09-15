SunExpress uçak içi menüsünü genişletti: Glütensiz, diyabetik ve vegan seçenekler sunulacak

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Hüseyin ASLIYÜCE

SunExpress ile seyahat eden yolcular, glütensiz beslenmeyi tercih etmeleri halinde ızgara tavuk, kremalı mısır püresi, ızgara sebzeler, kinoa salatası, glütensiz ekmek ve Antep fıstıklı kek gibi alternatiflerden yararlanabilecek.

Diyabetik beslenmeye uygun seçenekler arasında ise havuç salatası, domates soslu kabak ve kırmızı biber dolması ile kuru meyveler bulunuyor.

Vegan menüsünde ise ratatouille eşliğinde sebzeli ravioli, bulgur salatası ve muzlu kek gibi yeni tatlarla genişliyor. Glütensiz granola, taze orman meyveleri ve ahududu soslu yoğurt da kahvaltı çeşitleri arasına ekleniyor.

Yenilenen çocuk menüsünde Türk ve Akdeniz mutfağından esinlenen tavuk köfte ve domates soslu makarna yer alıyor. Yemek saatini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla özel bir kutuda servis edilen menü; içecek, meyve püresi ve tatlı atıştırmalıkla sunuluyor.

SunExpress’in uçak içi menüsüne eklenen diğer lezzetler arasında Margherita pizza, hindi jambonlu ve peynirli tost ile ketçap ve köri baharatlı sosis (currywurst) yer alıyor.

Tüm yemek seçenekleri, meşrubat ya da su ile birlikte sunuluyor.

SunExpress, geçtiğimiz yıl da ön siparişli yemek menüsünü yenileyerek yolcularına farklı seçenekler sunmuştu. Güne başlayan yolcular için omlet, pankek ve peynirli börek gibi sıcak lezzetlerin yer aldığı kahvaltı tabaklarının yanı sıra, ana öğünlerde Türk mutfağının öne çıkan tatlarından Adana kebap ve Tire köfte; dünya mutfağından ise gulaş, Café de Paris soslu tavuk ve çeşitli makarna seçenekleri menüde yer almıştı.

Geçtiğimiz yıl menüye eklenen bu seçenekler, bu yıl sunulan yeni lezzetlerle birlikte yolcuların beğenisine sunulmaya devam ediyor.

SunExpress, uçak içi menüsünde, Batı Avrupa mutfağından lezzetleri Türk ve Akdeniz mutfağının öne çıkan tatlarıyla bir araya getirerek, farklı kültürler arasında gastronomi aracılığıyla bağ kurmayı amaçlıyor.

Yolcularının tercihlerini odağında tutan hava yolu, uçak içi yiyecek ve içecek seçeneklerini bu doğrultuda geliştirmeye devam ediyor.

Yeni lezzetler, SunExpress’in web sitesi ve seyahat acenteleri üzerinden, uçuştan 36 saat öncesine kadar sipariş edilebiliyor.