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SunExpress yaz sezonunda Taşkent seferlerini başlatıyor

SunExpress, yaz uçuş programı kapsamında İzmir ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında direkt uçuşlar başlatacak.

Haber Merkezi
AA
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SunExpress yaz sezonunda Taşkent seferlerini başlatıyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hat iki ülke arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken, İzmir'den Orta Asya'ya doğrudan bağlantı imkanı sunacak.

İzmir-Taşkent seferleri 3 Ağustos itibarıyla başlayacak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek. Yeni hat sayesinde yolcular, Orta Asya'nın kültür, tarih ve ticaret merkezlerinden Taşkent'e konforlu şekilde ulaşma imkanı bulacak.

SunExpress, 2026 yaz sezonunda İzmir-Semerkant uçuşlarını da çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç frekansla sürdürüyor.

Taşkent hattının eklenmesiyle hava yolu, Özbekistan'daki destinasyon ağını güçlendirirken, Türkiye ile Orta Asya arasındaki turizm, kültürel etkileşim ve iş seyahati potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor.

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