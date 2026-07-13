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SunExpress'in Ankara-Rotterdam uçuşları 15 Temmuz'da başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yaz uçuş programı kapsamında Ankara–Rotterdam seferlerini 15 Temmuz'da başlatıyor. Yeni hatla birlikte hava yolu, bu yaz Ankara’dan 14 dış hat destinasyonuna direkt uçuş başlatmış oldu.

Haber Merkezi
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SunExpress'in Ankara-Rotterdam uçuşları 15 Temmuz'da başlıyor
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Hüseyin ASLIYÜCE

Sunexpress Ankara’dan Rotterdam’a ilk sefer, 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Hollanda’nın ikinci büyük kenti ve Avrupa’nın en önemli ticaret ile lojistik merkezlerinden biri olan Rotterdam, aynı zamanda zengin kültürel yaşamı ve modern şehir yapısıyla öne çıkıyor.

Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek. 

Yaz programı kapsamında Ankara’dan Amsterdam, Berlin, Brüksel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Stockholm, Stuttgart, Viyana ve Zürih’e direkt seferler sunan SunExpress, uçuş ağına Rotterdam’ı da ekleyerek başkentten hizmet verdiği uluslararası destinasyon sayısını 14’e çıkardı. 
 
Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek aktarmasız seferler, aile ve arkadaş ziyaretleri ile iş ve turistik seyahatlerde yolculara kolay, hızlı ve konforlu bir ulaşım seçeneği sağlayacak.

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